Bei The Voice of Germany erstaunte Finalist Lucas Rieger nicht nur mit seiner Stimme! Vor allem, dass der Sänger sich seinen Namen mit The Voice Kids-Star Lukas Rieger (20) teilt, sorgte für große Erheiterung. Promiflash hat nun Lukas getroffen und nachgehakt, was er von der lustigen Dopplung hält. "Crazy! Wirklich, wirklich. Ich hab' mit ihm sogar schon geschrieben. Und es gab schon echt Anrufe: So 'Hey warst du nicht gerade bei 'The Voice'?' Und ich so: 'Hä, nein?' Und dann hab' ich geguckt: Lucas Rieger einfach mit C, das war wirklich sehr lustig."



