Was treibt eigentlich Cam Gigandet (37)? Der Schauspieler war in der Vergangenheit in einigen bekannten Rollen zu sehen: Erst spielte er an der Seite von Mischa Barton (33) in der Erfolgsserie O.C. California. Dann war er in dem Kinohit Twilight zu sehen. Doch was macht der Mädchenschwarm mit den blauen Augen heute eigentlich? Promiflash traf den 37-Jährigen kürzlich auf der Comic-Con-Messe in Berlin – und dort verriet er: "Jetzt gerade sind wir hier und drehen einen Film namens ‘Without Remorse’. Der basiert auf einem Buch von Tom Clancy (✝66) – und Michael B. Jordan (32) ist dabei."



