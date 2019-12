Tammy Hembrow (25) kann auch anders! Die Social-Media-Kanäle der Fitness-Beauty sind übersät mit heißen Schnappschüssen. Mal hält sie ihren knackigen Po in die Kamera, mal präsentiert sie ihren durchtrainierten Body im knappen Bikini oder Dessous – Tammy weiß, wie sie sich perfekt in Szene setzt! Doch zwischendurch gibt die Vollblut-Mama auch Einblicke in ihr Familienleben: Nun sind zu ihren sexy Fotos Bilder mit ihren beiden Kindern dazugestoßen.

Die reizenden Familienschnappschüsse teilte Tammy jetzt mit ihren zehn Millionen Instagram-Abonnenten. Auf einem Bild zeigt sie sich verkuschelt mit ihrem Sohn und Töchterchen vor dem festlich dekorierten Weihnachtsbaum – alle drei sind in Pyjamas gehüllt. "Ich bin jeden Tag froh, dass ich euch habe", schwärmte sie darunter. Auf einem zweiten Bild posiert das Model mit seinen Sprösslingen in zusammen passenden Sportklamotten auf der Straße. Beide Kids haben ein freches Grinsen aufgelegt.

Tammys Fans sind hin und weg von dem Anblick. "So lieben wir dich auch!" und "Toll, dass du deine Süßen mal wieder zeigst, sie sind so groß geworden", freuen sich zwei Nutzer in den Kommentaren. Was sagt ihr dazu, dass die Blondine ihre Motive auf Social Media derart mischt? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow, Influencerin

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow mit ihren Kindern

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow, Model

