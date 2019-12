Was für ein herzerwärmender Anblick von Emma Watson (29)! Die britische Schauspielerin zählt spätestens seit ihrem Engagement für die Harry Potter-Filme als Hermine Granger zu den berühmtesten Leinwandstars der Welt. Im Gegensatz zu vielen anderen VIPs schaffte es die 29-Jährige aber stets, ihr Privatleben so ziemlich aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Emmas Familie bekommt man selten zu sehen. Umso schöner, dass die Kinoschönheit vor Kurzem bei einer niedlichen Umarmung mit ihrem Papa abgelichtet wurde!

Diese Aufnahme besitzt wirklich Seltenheitswert, denn Emmas Eltern halten sich komplett aus dem Blitzlichtgewitter rund um ihre berühmte Tochter heraus. Vor einigen Wochen wurde die Hermine-Darstellerin mit ihrem Vater Chris in London bei einer innigen Verabschiedung fotografiert. Zuvor hatten die beiden gemeinsam in Ruhe zu Mittag gegessen. Glücklich schmiegt sich Emma an ihren Verwandten – sie scheint trotz der frühen Scheidung ihrer Eltern noch ein unfassbar gutes Verhältnis zu Chris zu haben.

Emmas Eltern hatten sich getrennt, als sie gerade einmal fünf Jahre alt war. Daraufhin lebte die angehende Actrice bei ihrer Mama in Oxfordshire. Mit zehn Jahren wurde sie dann bereits für die Verfilmung der beliebten Zauberer-Reihe gecastet. Ihre Eltern haben übrigens rein gar nichts mit Filmgeschäft zu tun: Beide arbeiteten lange als Anwälte. Was sagt ihr zu den Fotos von Emma und ihrem Papa? Stimmt ab.

Backgrid / ActionPress Emma Watson mit ihrem Vater in London

RCF/Everett Collection/ActionPress Emma Watson auf der "Little Women"-Premiere in New York

Getty Images Schauspielerin Emma Watson

