Für "Jumanji: The Next Level" musste Jack Black (50) – wie schon im ersten Teil – in eine Teenie-Rolle schlüpfen. Im Promiflash-Interview bei der Filmpremiere in Berlin verriet der Schauspieler nun, dass er vor dieser Herausforderung zunächst ziemlich Respekt hatte: "Es war eine widersprüchliche Rolle, die ich spielen musste." Doch als er den Dreh erst einmal raus gehabt habe, hätten ihm die Dreharbeiten sehr viel Spaß gemacht.



