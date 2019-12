Nicole Byer weiß zurzeit genau, wo sie nach ihrem Feierabend hin will! In den vergangenen Jahren machte sie sich nicht nur als Comedian einen Namen. Die 33-Jährige ist auch als Moderatorin und Schauspielerin in verschiedenen TV- und Online-Formaten wie "Loosely Exactly Nicole" zu sehen. Neben der vielen Arbeit hat Nicole jetzt einen Plan für ihre Freizeit gefasst: Sie will zum Strand, um sich Penisfische anzusehen!

Ein Sturm hat unzählige der wurmartigen Meerestiere an den Strandabschnitt Drake's Beach in Kalifornien gespült. Speziell ist nicht nur die riesige Masse, sondern, ebenfalls die Tatsache, dass ihre Form an das männliche Geschlechtsorgan erinnert! Das findet Nicole offenbar zum Brüllen komisch. "Ich schätze, dass ich dann mal zum Strand fahre!", kommentierte sie einen Twitter-Beitrag zum Thema.

Wie Bay Nature Magazine berichtet, sei die Westküste Nordamerikas der natürliche Lebensraum der Penisfische, die im Fachjargon Urechis caupo heißen. Normalerweise halten sie sich in Erdlöchern im Sand auf – der starke Wind hat die kleinen Tiere jedoch freigelegt und an Land geschwemmt.

MEGA Penisfische

