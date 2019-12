Nun haben die Fans Gewissheit: Das YouTube-Trio ApeCrime hat sich nach acht gemeinsamen Jahren getrennt. Bereits seit Monaten gab es Gerüchte, dass Jan Meyer (29), Cengiz Dogrul (29) und Andre Schiebler (28) nicht mehr miteinander arbeiten. Nun bestätigte Andre selbst auf Instagram die Spekulationen: "Das kann man ja jetzt ganz offiziell sagen, dass es das nicht mehr gibt. Ich bin auch nicht mehr mit den beiden befreundet. Es gab Anwaltsstress", berichtete er. Was genau zwischen den Jungs schiefgelaufen ist, ließ Andre offen. Cengiz kündete in einem Twitch-Stream aber an: "Es wird irgendwann dazu noch ein Video kommen, was die Lage beschreibt und warum wir uns dazu entschieden haben, alle selber was zu machen."



