Fans von PewDiePie (30) dürfte der Schlag treffen: Der erfolgreiche YouTuber will sich 2020 eine Weile zurückziehen! 102 Millionen Abonnenten hat der Schwede vorzuweisen, die demnächst wohl oder übel auf neue Videos verzichten müssen. "Ich mache eine YouTube-Pause. Nächstes Jahr. Ich wollte es vorab schon mal ankündigen, weil ich mich entschieden habe.", teilte PewDiePie in einem neuen YouTube-Clip mit. Der Grund für seine anstehende Web-Abstinenz? "Ich fühle mich einfach nur müde!" Eine detaillierte Erklärung wolle der 30-Jährige in den kommenden Wochen noch abgeben.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de