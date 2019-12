Lio Claßen (1) lacht sich direkt in die Herzen der Fans! Der einjährige Sohn von Bibi (26) und Julian Claßen (26) erobert die Sympathie der Follower seiner berühmten Eltern im Sturm. Erst kurz nach dem ersten Geburtstag des Sprosses entschieden sich die YouTube-Stars, ihr Kind nicht länger vor ihrer Community zu verstecken. Seitdem laden sie regelmäßig Content zu dritt hoch. Ein neues YouTube-Video, in dem Bibi und Julian ein Bällebad für ihren Kleinen aufbauen, berührte die Zuschauer nun besonders: Lio gluckste und quietschte so glücklich, dass die Fans einen regelrechten Lovestorm in den Kommentaren hinterließen! "Das ist mit Abstand das süßeste Video, das ihr je gemacht habt. Lio sieht so glücklich aus", schrieb ein Abonnent.



