Jan Leyk (35) kann wieder strahlen – der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Star ist frisch verliebt! Zuletzt hatte Jan noch mit eher beunruhigenden Neuigkeiten auf sich aufmerksam gemacht: Der DJ fiel vor einiger Zeit in schwere Depressionen und litt unter schlimmen Angstzuständen – ganz zu schweigen von der Privatinsolvenz, mit der der 35-Jährige zu kämpfen hatte. Doch allem Anschein nach musste Jan diese schwere Phase nicht alleine durchstehen! Nach aktuellen Beziehungsgerüchten teilt der Hamburger jetzt via Instagram mit, dass er offiziell wieder in festen Händen sei. "Wurde aber auch Zeit ey", schreibt Jan zu einem süßen Pärchenschnappschuss, der ihn mit seiner neuen Freundin zeigt.



