Ob die Prince Charming-Zuschauer Aaron Koenigs wohl erkannt haben? Der sympathische Blondschopf schaffte es in der ersten deutschen Gay-Dating-Show bis ins Halbfinale. Im Kampf um das Herz von Nicolas Puschmann begeisterte der Kölner das Publikum vor allem mit seiner positiven Art – doch seinen fröhlichen Charakter präsentierte er nicht zum ersten Mal im TV: Aaron war vor über zehn Jahren bereits auf KiKA in "Die Jungs-WG" zu sehen!

Dunkelblonde Haare, ein schüchternes Lächeln und ein lockeres Mundwerk – so zeigt sich der damals 14-Jährige in den ersten Folgen der Jugend-Sendung 2009 auf YouTube. In dem Format lebten fünf 13- bis 16-jährige Jungs in einer Wohnung ohne ihre Eltern. Dass er mit seiner Meinung nicht hinterm Berg hält und sich nicht verbiegen will, machte der Rheinländer schon damals klar: "Ich weiß, wie ich bin und ich stehe dazu. Ich versuche mich nicht, für andere zu verändern. Wenn andere nicht mit mir zufrieden sind, haben die Pech gehabt!"

Doch Aaron ist nicht das einzige bekannte Gesicht, das damals auf dem Kinderkanal zu sehen war: Auch Sturm der Liebe-Star Lukas Schmidt (21) nahm an dem Experiment teil, jedoch im Ableger "Die Jungs-WG – Ohne Eltern in den Schnee". Erinnert ihr euch an die Show? Nehmt unten an unserer Umfrage teil.

TVNOW Aaron Koenigs und Nicolas Puschmann bei "Prince Charming"

Instagram / aaronkoenigs Aaron Koenigs, Reality-TV-Star

Petra Schönberger / Future Image / ActionPress Lukas Schmidt in München, November 2018

