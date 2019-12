Bambi Mercury (32) lässt ihren Emotionen freien Lauf! Erst in der vergangenen Woche durfte die Queen of Drags-Teilnehmerin freudestrahlend verkünden, dass ihre Twin-Girls Frieda und Victoria das Licht der Welt erblickt haben. Der Name Frieda hat für Tim, wie der Travestie-Künstler im alltäglichen Leben heißt, eine ganz besondere Bedeutung: Seine kleine Tochter ist nach ihrer Ur-Oma benannt. In einem rührenden Post erinnert sich Bambi an die verstorbene Großmutter zurück.

"Die kleine Frieda. Die ich nach meiner Oma benannt habe, die vor 20 Jahren gestorben ist", schreibt die Drag-Bekanntheit zu einem Foto auf Instagram. Darauf hält Tim eines seiner Babys im Arm und sieht ihm liebevoll beim Schlafen zu. "Eine starke und herzensgute Frau, die den Krieg überstanden und zehn Kinder großgezogen hat", gedenkt der stolze Papa seinem Familienmitglied weiter. In schweren Stunden der Trauer hat er dank der Zwillinge nun aber stets doppelten Trost. "Ich habe in meinem Leben so viele Wünsche gehabt. Einer ist zweimal in Erfüllung gegangen", freut sich Bambi in dem Post.

Schon bei der Geburt des Nachwuchses hatte die Drag-Queen sich von einer ganz emotionalen Seite gezeigt. "Ich wusste grade nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Das ist so schön... Die sehen aus, als wären sie die Kinder von Vava Vilde. Kleine Aliens!", berichtete sie über die ersten Minuten mit ihren Minis.

Instagram / bambi_mercury "Queen of Drags"-Teilnehmerin Bambi Mercury

Instagram / bambi_mercury Bambi Mercury, "Queen of Drags"-Star

Instagram / bambi_mercury Drag-Star Bambi Mercury

