Was für ein heißer Auftritt! Selena Gomez (27) hat ihre Auszeit vom Rampenlicht sichtlich gutgetan. Dieses Jahr stürmte sie bereits mit dem Song "Lose You to Love Me" die Charts und kündigte für nächstes Jahr sogar das von den Fans langersehnte neue Album an. Dass sie sich mittlerweile wieder richtig wohl in ihrer Haut fühlt, zeigte sie zuletzt während ihres Europatrips in einem äußerst ausgefallenen Outfit!

Während ihres Parisaufenthalts am Wochenende besuchte Sel einen französischen Radiosender für ein Interview. Sie trug bei ihrem Termin ein oversized Strickkleid mit Rollkragen, dazu eine schwarze Strumpfhose und kniehohe Stiefel – ihr Kleid zog dabei vor allem wegen des Tigermusters alle Blicke auf sich. Ihre Haare hatte sie zu einem lockeren Zopf zurückgesteckt, während ihr der Pony fransig ins Gesicht fiel. Goldene Ohrringe und ein nudefarbener Lippenstift rundeten das Outfit der "Look at Her Now"-Interpretin ab.

Auf dem Weg zu ihrem Meeting wurde die 27-Jährige allerdings zunächst von unzähligen Fans belagert, die begeistert am Straßenrand auf die Ex-Freundin von Justin Bieber (25) warteten. Aber anstatt zu ihrem Termin zu sprinten, nahm sich die Sängerin Zeit und machte in aller Ruhe mit vielen jungen "Selenators" Fotos.

MEGA Selena Gomez im Dezember 2019 in Paris

