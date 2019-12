Die Trennungs-News von Sarah Lombardi (27) sorgte bei ihren Fans für eine große Überraschung! Am Montagabend gab die Sängerin ganz beiläufig bekannt: Sie ist von ihrem Partner Roberto getrennt. Auch ihr Verflossener Pietro (27) wurde von seinen Followern über das Liebes-Aus informiert – was der "Señorita"-Interpret dazu wohl sagt? "Ich denke, die zwei sind erwachsen und manchmal passt es eben nicht. Man sollte nichts erzwingen! Ich wünsche Sarah nur das Beste. Und irgendwann wird der richtige Partner kommen", erklärte Pie via Instagram.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de