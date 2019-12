Vergangenen Sommer fesselte die erste Staffel von The Masked Singer die Zuschauer vor den TV-Bildschirmen. Das Rätselraten um die singenden Promis unter den Kostümen zog mehr und mehr Fans an – und bescherte dem Sender ProSieben Top-Quoten. Die Show lief sogar so gut, dass es im kommenden Jahr eine zweite Staffel geben wird. Dass das beliebte Format wieder ebenso gute Zuschauerzahlen bekommt, ist jedoch fraglich: Die zweite Runde "The Masked Singer" fällt mit der kommenden Europameisterschaft zusammen!

Wie ProSieben nun verkündete, ist die Musiksendung für Sommer 2020 angesetzt – somit dürfte die EM, die Mitte Juni beginnt, so manchen Zuschauer vor ein Dilemma stellen! Zwar ist nicht bekannt, ob "The Masked Singer" wieder donnerstags laufen wird, jedoch ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Sendung so oder so mit dem einen oder anderen Topspiel kollidieren wird. So werden die drei Vorrunden-Matches des deutschen Teams gegen Frankreich, Portugal sowie den bisher unbekannten Gegner Mitte bis Ende Juni an verschiedenen Wochentagen stattfinden – voraussichtlich zur Primetime!

Zusätzlich könnte es gut sein, dass "The Masked Singer" in der zweiten Staffel wegen der EM nicht mehr von Matthias Opdenhövel (49) moderiert wird – schließlich ist der 49-Jährige als Kommentator in der "Sportschau" inzwischen Kult! Wofür würdet ihr euch im Zweifelsfall entscheiden: ein Fußballspiel oder doch "The Masked Singer"? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

Christoph Hardt / Future Image/ Action Press Susi Kentikian als Monster bei "The Masked Singer"

Dean Mouhtaropoulos/Getty Images Die deutsche Nationalmannschaft vor dem WM-Vorrundenspiel gegen Schweden

Christoph Hardt / Future Image / Actionpress Matthias Opdenhövel und das Monster bei "The Masked Singer"

