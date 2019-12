Die Macher sowie der Cast von Fuller House sind untröstlich: Serien-Hund Cosmo ist gestorben. Seit 2016 produziert Netflix inzwischen die Fortsetzung der erfolgreichen 90er-Sitcom Full House. Schon damals gehörte Golden Retriever Comet zu Familie Tanner – ebenso wie jetzt Cosmo zu Familie Fuller. Doch in Zukunft müssen D.J. (Candace Cameron Bure, 43), Stefanie (Jodie Sweetin, 37) und Co. ohne ihren geliebten Vierbeiner auskommen. In einem Statement der Produzenten heißt es: "Es macht uns traurig, mitteilen zu müssen, dass der treue Hund der Fullers, Cosmo, der am Set aufgewachsen ist, nach Komplikationen während einer Operation verstorben ist."



