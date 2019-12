Wo die Liebe hinfällt...! Yuri Tolochko hat im Mai das erste Mal seine neue Freundin Margo im Netz präsentiert. Seitdem gibt es immer wieder verliebte Schnappschüsse des Paares. Auch die Auserwählte des Schauspielers und Bodybuilders aus Kasachstan steht auf ihrem Account ganz offen zu ihren Gefühlen. Und jetzt wollen die beiden sogar den nächsten Schritt wagen. Jedoch gibt es einen Haken an der Sache: Margo ist kein Mensch, sondern eine Sexpuppe!

Auf Yuris neuestem Instagram-Foto legt er sanft den Arm um das lebensgroße, erotische Spielzeug und hält dabei einen Verlobungsring in der Hand. "Was denkst du: Ist es möglich, unsere Beziehung offiziell anerkennen zu lassen? Und wo kann man so etwas machen?", schreibt der Muskelmann dazu. In einem weiteren Post verkündete der zukünftige Ehemann außerdem, dass sie sogar schon Eheringe gefunden hätten.

Ob Yuri ernsthafte Heiratsabsichten hegt oder die gesamte Aktion lediglich ein Scherz ist, wird nicht deutlich. Auf den Fotos aber ist klar: Margo hat bereits ihren Junggesellinnenabschied gefeiert und zusammen mit ihren Brautjungfern ein Hochzeitskleid ausgesucht.

Instagram / yurii_tolochko Margo und Yuri Tolochko Oktober 2019

Instagram / yurii_tolochko Yuri Tolochko, Bodybuilder

Instagram / margo_party Sexpuppe Margo

