Michael Bauer (29) ist nach der zweiten Staffel von Bachelor in Paradise der große Buhmann! Das Male-Model verdrehte Natalie Stommel in dem Rosen-Ableger total den Kopf. Er hatte aber mit Stephanie Lindner eine andere Frau in der Heimat, an der sein Herz hing. Nach den Dreharbeiten schoss er seine Show-Partnerin für das Instagram-Model ab. Promiflash zeigt euch im Video, wie alle Parteien nun zueinander stehen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de