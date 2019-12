Ist das wirklich Justin Bieber (25)? Am vergangenen Montag erwischten Paparazzi den Bühnenstar nach einem Fotoshooting in Los Angeles – und Justin war dabei kaum wiederzuerkennen. Nicht nur waren seine Haare nicht mehr Kaugummi-Rosa gefärbt, sondern wieder frisch blondiert und zusätzlich zeigte er sich im Pyjama auf der Straße. Leidet Biebs etwa unter Arbeitsstress? Immerhin kündigt der Liebste von Hailey Bieber (23) noch im Dezember eine große Überraschung für 2020 an. Dabei könnte es sich durchaus um ein neues Studioalbum handeln.



