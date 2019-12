Die Bares für Rares-Händler überschlugen sich bei pikanten Kunstwerken mit Geboten! Sven Schulte versuchte ebenso wie viele andere Kandidaten, in der Trödelshow Besitztümer zu Geld zu machen. Der 53-Jährige legte dem Experten Detlev Kümmel ein Überbleibsel aus der mittlerweile geschlossenen Galerie seiner Eltern vor. In der dunkelroten Mappe befanden sich zehn handsignierte Grafiken eines renommierten Künstlers – und die begeisterten die Antiquitätenhändler enorm!

Der deutsche Grafiker Klaus Böttger steckt hinter den 1971 entstandenen Radierungen, die sich unter dem Sammeltitel "Sex and Crime" mit den Themen Erotik und Verbrechen befassen. Der Experte schätzte den Wert auf 500 bis 600 Euro – und was sagten die Händler dazu? Auch ihnen hat der Anblick der Bilder gefallen, sodass sie schnell zu bieten anfingen. Nach einem Startgebot von 300 Euro gingen die kostbaren Einzelstücke am Ende für 600 Euro über den Tisch.

Mit diesem Deal war der Verkäufer mehr als zufrieden. "Es ist besser gelaufen, als ich gedacht hatte. Meine Schmerzgrenze lag bei 300 Euro, also hab ich 100 Prozent gemacht – 600 Euro. Das entspricht auch der Expertise, somit bin ich sehr glücklich", freute sich Sven Schulte am Ende.

