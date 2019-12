Für ihre Haare wird Sophie Imelmann (23) von vielen Fans beneidet – kein Wunder: Das Playboy-Model hat von Natur aus perfekte Korkenzieherlocken, für die so manch andere Frau Stunden beim Styling verbringen müsste. Auch in der Vorabend-Soap Köln 50667 bekommen die Zuschauer die Leonie-Darstellerin nur mit Löckchen zu sehen. Doch manchmal hat die Miss-Germany-Finalistin von 2016 auch mal Lust auf ein bisschen Abwechslung: So sieht Sophie ohne ihr haariges Markenzeichen aus!

Via Instagram teilte die 23-Jährige jetzt einen Schnappschuss, der frisch nach einem Friseurbesuch entstanden ist. Dort ließ sich die Blondine ihre Mähne professionell zu leichten Wellen glätten. Ihre Fans finden, dass sich das Ergebnis sehen lassen. "Wow, das ist echt ungewohnt, steht dir aber auch mega!", lautete nur eines von etlichen Komplimenten. Der Glättungseffekt schien allerdings nicht lange anzuhalten: Schon wenige Tage später präsentierte Sophie wieder ihre Naturlocken.

Auch mit einem heißen Bikini-Foto, das sie kürzlich von einem Urlaub in der Dominikanischen Republik veröffentlichte, flashte Sophie ihre Follower – und erntete zahllose begeisterte Kommentare für ihren trainierten Body. Seid ihr auch Fans von Sophie und folgt ihr im Netz? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / sophieimelmann Sophie Imelmann im Juli 2019

Instagram / sophieimelmann Sophie Imelmann, "Köln 50667"-Darstellerin

Instagram / sophieimelmann Sophie Imelmann in der Dominikanischen Republik

Seid ihr auch solche Fans von Sophie und folgt ihr im Netz? Ja, total! Sie ist echt der Hammer. Nein, bisher nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



