Heidi Klum (46) stimmt sich auf die Feiertage ein! Das schöne Model ist schon jetzt total in Weihnachtsstimmung. Ihre Fans will sie mit ihrer Laune nun anstecken: Via Instagram veröffentlichte die Blondine mehrere Clips, die sie beim wilden Tanzen zu Mariah Careys (49) "All I Want For Christmas Is You" zeigen. Die Pop-Diva ist von dieser Performance total begeistert: "Du. Bist. Die. Beste. So feierlich!", kommentierte die Sängerin die Beiträge. Da kann Heiligabend ja kommen!



