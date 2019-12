Großes Liebes-Drama bei Bachelor in Paradise: Michael Bauer (29) schießt Natalie Stommel für seine Neue ab! Im Showdown der Kuppelshow gestand der Bayer der Brünette: Er hat sich in sie verliebt! Doch in der Wiedersehens-Sendung mit Frauke Ludowig (55) war von den romantischen Gefühlen bereits nichts mehr zu sehen: Wie Natalie erzählte, servierte Michi sie nur wenige Stunden nach der letzten Rose ab, um zu seinem Flirt Stephanie zurückzukehren! "Ich habe einen Tag nach unserer Rückkehr eine Nachricht bekommen, in der stand, dass er mit der Anderen zusammen ist, und seitdem nie wieder etwas von ihm gehört!", berichtete die Düsseldorferin enttäuscht.



