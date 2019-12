Im Januar startet die 17. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" und schon jetzt ist klar: Es wird heiß hergehen! Das zeigen jedenfalls die ersten Bilder der legendären Casting-Show, auf denen besonders Jury-Mitglied Pietro Lombardi (27) in den Vordergrund rückt. Seit drei Jahren ist der "Bella Donna"-Interpret bereits Single und viele würden sich wünschen, die neue Frau an seiner Seite zu sein. Bei den ersten Castings wagt Stripperin Carina jetzt ihr Glück bei dem 27-Jährigen!

In dem ersten Trailer zu der neuen DSDS-Staffel, die am 4. Januar startet, sieht man, wie Carina aus Plön den Frauenschwarm beeindrucken möchte. Gekleidet in silbernen Body, rote Netzstrumpfhose und High-Heel-Lackstiefel will die Tänzerin Pietro mit einem Lapdance um den Finger wickeln. Der Sänger scheint die Show jedoch nicht wirklich zu genießen: Er zeigt sich sichtlich verlegen und lässt die Performance über sich ergehen. "Mama, wenn du das siehst, sorry", sagt er schließlich in die Kamera.

Erst vor einigen Wochen hatte Pietro noch Interesse an Love Island-Kandidatin Melissa (24) gezeigt. Nach zwei Treffen war für ihn jedoch klar, dass er noch nicht bereit für eine neue Beziehung ist. Außerdem habe er wegen seines stressigen Arbeitslebens nur wenig Zeit, wie er auf seinem Instagram-Account berichtete: "Und die freie Zeit, die ich habe, möchte ich mit meinem Sohn nutzen. Vielleicht lässt es irgendwann die Zeit zu, dass da mehr daraus wird."

TVNOW / Stefan Gregorowius Pietro Lombardi und Stripperin Carina aus Plön bei DSDS

TVNOW / Stefan Gregorowius Pietro Lombardi und Stripperin Carina aus Plön bei den DSDS-Castings

Instagram / melissa_loveisland Melissa, Ex-"Love Island"-Kandidatin

