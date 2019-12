Nicolas Puschmann und Lars Tönsfeuerborn zeigen endlich ihr Liebesglück! Seit dem großen Finale von Prince Charming sind der gebürtige Hamburger und der Podcaster ein Paar – wegen der TV-Ausstrahlung mussten sich die beiden jedoch lange Zeit verstecken. Beim Public Viewing in Hamburg zeigten sie sich nun erstmals öffentlich als Pärchen und schwärmten im Promiflash-Interview von diesem Moment: "Es ist so schön! Wir haben es wirklich zweieinhalb Monate geschafft, es geheimzuhalten und haben uns trotzdem schon innig geliebt. Das jetzt endlich nicht mehr verheimlichen zu müssen und einen ganz normalen Alltag zu haben, ist so erleichternd!", schilderte Nic.



