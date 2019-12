Der Hamburger Simon Desue (28) hat seine Koffer gepackt! Eigentlich lebt der YouTuber nach einem kurzen Miami-Abstecher seit drei Jahren wieder in Deutschland. Das änderte sich vor Kurzem allerdings schlagartig, wie er in seinem aktuellen YouTube-Video erklärt. Ab jetzt lebt der Blondschopf in Dubai, weil er hierzulande das Gefühl hatte, sich nicht kreativ ausleben zu können und ihm zu viele Steine in den Weg gelegt worden seien. "Ich habe meine Freunde und Familie hinter mir gelassen, die ich liebe, weil ich nicht so weiterleben kann in Deutschland, wie es der Fall war", fällt er ein hartes Fazit. Zumindest scheint er in den Emiraten nicht allein zu sein, seine Partnerin und Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Enisa Bukvic ist offenbar mit von der Auswanderer-Partie.



