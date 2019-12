Mit diesem Look stahl sie eindeutig allen die Show! Königin Máxima (48) ist schon lange als eine der Fashionistas unter den Royals bekannt. Mit ihren stets stylishen und oftmals auch gewagten Outfits ist die niederländische Adlige immer ein Hingucker. Die Ehefrau von König Willem-Alexander (52) verzauberte jetzt in einem festlichen Outfit: Bei einer Gala überraschte Máxima in einer atemberaubenden Glitzerrobe!

Am Mittwoch war die 48-Jährige zu Gast auf der alljährlichen Christmas Music Gala im holländischen Zwolle. Als Ehrenvorsitzende der Kampagne "Mehr Musik im Klassenzimmer" ließ sie es sich nicht nehmen, allen jungen Künstlern persönlich nach ihrem Auftritt zu gratulieren. Doch im Vordergrund stand dabei eindeutig ihre schillernde Abendgarderobe, denn Máxima hatte sich für ein aufregendes Kleid aus Paillet­ten entschieden.

Den auffälligen Glitzerlook scheint die dreifache Mutter zu mögen. Erst Ende Oktober war Máxima an der Seite ihres Gatten auf einer Filmpremiere in einem ähnlich gewagten Outfit erschienen: Die Blondine trug eine weit ausgestellte, elegante Anzughose, die bei einfallendem Licht zu schillern anfing.

SplashNews.com Königin Máxima (m.) bei der Christmas Music Gala 2019

SplashNews.com Königin Máxima der Niederlande im Dezember 2019

ActionPress Königin Máxima und König Willem-Alexander bei der Premiere von "Galapagos: Hope for the Future"

