Was steckt hinter Alena Gerbers (30) Hammerfigur? Das Model begeistert seine Follower im Netz immer wieder mit heißen Schnappschüssen, auf denen es seinen durchtrainierten Körper in freizügigen Outfits zur Schau stellt. Selbst nach der Geburt ihrer Tochter vor zwei Jahren hatte die Beauty kurze Zeit danach ihre schlanke Silhouette präsentiert. Und nun verrät Alena auch, wie sie sich so fit hält!

Bei der 30-Jährigen steht kontinuierliches Training noch gar nicht so lange auf dem Tagesplan, wie sie Bild offenbart: "Regelmäßig Sport mache ich tatsächlich erst seit rund einem dreiviertel Jahr. Seit meine Tochter in der Kita ist, ist das Training an drehfreien Tagen für mich mittlerweile richtige Routine geworden." Doch die Ehefrau von Clemens Fritz (39) macht sich wegen ihrer Figur keinen Druck: "Ich trainiere auch zwei Wochen einfach mal gar nicht, wie demnächst im Weihnachtsurlaub. Dann ist nur Entspannung und Sonne angesagt", erklärt sie.

Alena muss sich aber auch manchmal mit Kritikern auseinandersetzen, wenn sie Fotos ihres Sixpacks ungeniert in den sozialen Medien zeigt – doch davon lässt sich die Beauty nicht einschüchtern: "Darauf sollte man gar nicht hören. Jedes Empfinden für Schönheit ist anders und jeder Körper ist für sich schön", gibt sich die Mama selbstbewusst.

Instagram / alenagerberofficial Model Alena Gerber

Anzeige

Instagram / alenagerberofficial Alena Gerber und ihre Tochter

Anzeige

Instagram / alenagerberofficial Alena Gerber, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de