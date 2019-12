Der kleine Prinz Louis (1) beginnt zu sprechen! Herzogin Kate (37) verriet nun in einer TV-Sendung mit Kochbuchautorin Mary Berry (84), wie das erste Wort lautet, das ihr jüngster Sohn artikuliert haben soll: "Eines von Louis' ersten Worten war ‘Mary’, denn direkt auf seiner Höhe befinden sich alle meine Kochbücher im Küchenregal", berichtete sie amüsiert in der BBC-One-Show A Berry Royal Christmas. Der kleine Racker sei vor allem von den Fotos der Autorin in den Werken fasziniert. Deswegen sei Kate auch sicher, dass er Mary bei einem persönlichen Treffen sofort erkennen würde.



