Sie war der Hingucker auf dem Red Carpet! Ab 24. Januar 2019 dürfen sich die Zuschauer auf die dritte Staffel von "Babylon Berlin" freuen. Kurz bevor das Publikum die neuen Folgen zu Gesicht bekommt, feierten die Darsteller am Montag in Leipzig bereits große Premiere. Vor allem Schauspielerin Caro Cult (25), die bald in einer Hauptrolle zu sehen sein wird, legte auf dem roten Teppich einen sexy Auftritt hin: Sie erschien in einem paillettenbesetzten Hauch von Nichts.

In einem transparenten Bodysuit, der an Brust- und Hüftbereich mit funkelnden Steinchen versehen war, präsentierte sich die 25-Jährige im Blitzlichtgewitter. In ihrem freizügigen Glitzer-Look schien sich die Blondine sichtlich wohlzufühlen – freudestrahlend posierte sie vor den Kameras. Auf ihrem Instagram-Profil freute sich Caro aber nicht nur über die Kreation von Designer Marcell aus Berlin, sondern auch darüber, Teil des Serien-Casts zu sein: "Ich bin euch so dankbar für diese Reise. Danke für ein wundervolles Andenken an Vera Lohmann, die ich mit so viel Liebe spielen durfte."

Nachdem die Blondine eine Zeit lang in zahlreichen Nebenrollen auf dem Bildschirm zu sehen war, konnte sie sich 2017 in "High Society" ihre erste Hauptrolle ergattern. Nach ihrem Kinodurchbruch spielte sie in drei weiteren Spielfilmproduktionen. Im vergangenen Jahr wurde sie schließlich für ihre aktuelle Rolle in der Drama-Serie gecastet.

Wenzel, Georg/ ActionPress Schauspielerin Caro Cult

Wenzel, Georg/ ActionPress Caro Cult, "Babylon Berlin"-Darstellerin

Wenzel, Georg/ ActionPress "Babylon Berlin"-Star Caro Cult

