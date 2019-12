Frischer Wind in den RTL-Studios! Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass Miriam Lange (39) nicht länger als Moderatorin durch die Vorabend-Sendung "Explosiv" führt. Nach 18 Jahren kehrt sie dem Kölner Sender den Rücken und startet einen Neuanfang beim WDR. Einige Fans fragten sich daraufhin, wer demnächst in ihre Fußstapfen treten wird. Miriams Nachfolgerin steht tatsächlich schon längst in den Startlöchern.

Leonie Koch wird in Zukunft "Explosiv" moderieren. "Ich freue mich riesig darauf und bin schon sehr gespannt und aufgeregt, weil die ganzen Planungen angefangen haben und es immer konkreter wird", berichtete sie ihrer Community in ihrer Instagram-Story. Im kommenden Jahr wird es für die 34-Jährige richtig ernst – am 27. Januar 2020 tritt sie erstmals vor die "Explosiv"-Kamera.

Treue RTL-Zuschauer werden sich nun fragen, ob sie die Journalistin schon einmal gesehen haben. Die Antwort lautet nein. Leonie hat bislang für den hessischen Radiosender You FM und als Reporterin beim HR-Fernsehen gearbeitet. Bei RTL feiert sie ihr Moderations-Debüt.

Instagram / frau_leoniekoch Leonie Koch, Moderatorin

