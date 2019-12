Dass sich Sarah (28) und Dominic Harrison (28) ein zweites Kind wünschen, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Doch sicher dürften sie nicht damit gerechnet haben, dass ihre Fans ihnen mit diesem Thema so in den Ohren liegen würden. Alle fragen sich: Wann wird die Münchenerin schwanger – oder ist sie es womöglich schon? Diese Spekulationen gehen dem Paar langsam auf den Keks. "Ganz kurz zum Klarstellen: Wenn sich ein Pärchen ein Baby wünscht, dann macht man nicht schnips und man ist schwanger", erklärt Sarah in einem aktuellen YouTube-Video.



