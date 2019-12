Wieso nutzte Kim Kardashian (39) für ein Familienfoto Photoshop? Die Reality-TV-Queen teilte im Netz ein süßes Bild mit ihren vier Kindern und ihrem Mann Kanye West (42), doch nicht alle hatten wirklich zusammen vor der Kamera gesessen. Die älteste Tochter North (6) wurde per Bildbearbeitungs-Software in das Porträt eingefügt, wie die Influencerin in der The Ellen DeGeneres Show am Dienstag offenbarte: "Es ist einfach echt anstrengend, mit vier Kindern auf einmal dieses Foto hinzubekommen."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de