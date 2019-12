Yonce Banks ist völlig überwältigt: Sie hat Queen of Drags gewonnen! Die Zuschauer dürften bis zur finalen Punktevergabe der Travestie-Show mitgefiebert haben. Ein klarer Favorit war während der Folge aber nicht festzumachen: Während Vava Vilde (30) vor allem beim Magazin-Shooting begeistern konnte, bewies Aria Addams (22) trotz Augenentzündung beim abschließenden Auftritt echten Kampfgeist. Am Ende überzeugte aber Yonce mit ihren durchweg perfekten Performances. Bei der Siegerehrung war die sonst so schlagfertige Künstlerin fast sprachlos: "Ich kann es einfach nicht fassen, wie sehr es mich berührt und stolz macht, die erste 'Queen of Drags' Deutschlands zu sein!"



