Micaela Schäfer (36) ist hin und weg von der schwangeren Sarah Joelle Jahnel (30)! Nach wochenlangen Spekulationen bestätigte die ehemalige DSDS-Teilnehmerin im Oktober endlich: Ja, sie wird zum ersten Mal Mutter! Zwar ist sie mit dem Vater des Kindes nicht mehr zusammen, doch das trübt Sarahs Vorfreude auf ihr Baby keineswegs. Nicht nur die werdende Mami freut sich auf ihren Nachwuchs – auch ihre Freundin Micaela ist ganz aus dem Häuschen!

Die Nacktschnecke hat nun ein gemeinsames Foto von sich und der Ex-Dschungelcamp-Bewohnerin auf Instagram veröffentlicht. In schwarzen Mini-Kleidern posieren die Frauen verführerisch an einer Bar: "Schwanger und sexy! Ja, das geht, wie Ihr an Joelle seht", kommentierte Micaela den Schnappschuss und die Follower stimmten ihr zu.

Die 36-Jährige hat sich nicht zum ersten Mal mit dem schwangeren Reality-TV-Sternchen ablichten lassen. Erst Anfang der Woche hatte sie ein Foto gepostet, auf dem die beiden Badesachen tragen. Sarahs Babybauch war darauf mehr als deutlich zu erkennen. "Dickbauch", schrieb Mica zu dem Motiv.

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel auf Mallorca, November 2019

Instagram / micaela.schaefer.official/ Sarah Joelle Jahnel und Micaela Schäfer

