Oh, là, là – Iggy Azalea (29) schickt sexy Urlaubsgrüße! Die Rapperin liebt es, sich total aufgestylt in Szene zu setzen. Bei ihren Auftritten auf dem roten Teppich, in ihren Musikvideos oder bei Events darf es dann auch mal etwas weniger Stoff oder aber hauteng sein. Denn Iggy geizt nicht mit ihren Reizen! Kein Wunder, dass die visuellen Urlaubsgrüße von Iggy ebenfalls dieser Tradition folgen: Die Blondine zeigt sich nun in einem Bikini-Oberteil und entsprechender Pose, die kaum noch Fragen offen lassen.

Aktuell gönnt sich Iggy eine kleine Auszeit auf Bali in einem entspannenden Wellness-Resort. Ihren Fans zeigt sie ihre Urlaubs-Oase über Instagram – und sorgt dabei mit ihren Bikini-Fotos für jede Menge Kopfkino! Auf ihrem aktuellen Schnappschuss rekelt sich die Blondine in einem knappen Zweiteiler lasziv in der Sonne und gewährt ihren Followern nicht nur einen guten Blick auf ihren Waschbrettbauch. Das Bandeau-Top bedeckt ihre pralle Oberweite nur dürftig – die Folge: Iggy präsentiert gekonnt den unteren Teil ihres Busens! "Underboob-Alarm, ich liebe es" oder "Wow, du sahst nie heißer aus", so lauten nur zwei der unzähligen, aufgeheizten Kommentatoren.

Mit diesem Foto steht die Rapperin nicht allein da, denn in den letzten Wochen scheint sich der Underboob-Trend bei den Promis immer mehr zu etablieren. Kendall Jenner (24), Ashley Graham (32) oder Rita Ora (29) zeigten sich schon so, und auch deutsche Stars wie Heidi Klum (46), Sarina Nowak (26) oder Yeliz Koc (26) begeisterten im Netz mit diesem Look.

Instagram / thenewclassic Iggy Azalea, Rapperin

Anzeige

Getty Images Iggy Azalea bei den iHeartRadio Music Awards 2018

Anzeige

Getty Images Heidi Klums Outfit für die Aftershowparty der Golden Globes 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de