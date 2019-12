Ernestine Palmert gibt ein Liebes-Update! Es war eine kleine Überraschung: Vor den Dreamdates im Bachelor in Paradise-Finale teilte die Brünette ihrem Auserwählten Andreas Ongemach (28) eigentlich mit, dass der Funke nicht übergesprungen sei. Die Villa verließen sie daraufhin getrennt. Zurück in Deutschland fassten sie dann aber den Entschluss, sich doch noch weiter kennenzulernen. Mit Erfolg? Ernestine gab nun ein Update zum Dating-Stand mit Andy!

In ihrer Instagram-Story stellte sich die Münchnerin den neugierigen Fragen ihrer Fans. Klar, dass die auch so einiges zu ihrer Zeit im Liebesparadies wissen wollten – und ihrem aktuellen Beziehungsstatus! "Andreas und ich haben uns nicht gesucht und doch gefunden. Er ist so viel mehr als man bis jetzt von ihm gesehen hat", erklärte sie auch die Frage, wie es nun mit ihrem Flirt weitergehe. "Wir haben weiterhin Kontakt und sehen uns sehr bald wieder! Wohin der Weg führt, wer weiß das schon." Abschließend beteuerte Ernestine noch, dass sie unendlich dankbar sei.

Auf eine andere Frage, ob sie wirklich mit Andreas anbandle oder das lediglich für die Show gewesen sei, stellte sie noch mal ganz klar: "Alles was ich im TV gesagt und gemacht habe, ob Bachelor oder 'Bachelor in Paradise' habe ich immer zu 100 Prozent auch so gemeint." Es bleibt also spannend, ob sich zwischen Andy und Ernestine noch die große Liebe ergibt.

Instagram / ernestine_michele Ernestine Palmert, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / ernestine_michele Ernestine Palmert im November 2019

Anzeige

Instagram / andreasxong Andreas Ongemacht, Ex-Bachelorette-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de