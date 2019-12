Miguel Pablos Outing sorgt auf YouTube gerade für jede Menge Gesprächsstoff. Anfang Dezember machte der Netz-Star öffentlich, homosexuell und bereits in einer Beziehung mit einem Mann zu sein. Stolz stellte er seiner Community Freund Sasha vor. Unter Zuschauern und YouTubern wurde daraufhin hitzig diskutiert: Handelt es sich bei der Offenbarung nur um einen Prank oder ist es wirklich wahre Liebe? Web-Kollegin Kelly MissesVlog (26) glaubt an die zwei – und freute sich im Promiflash-Interview auf der 1Live Krone 2019 in Bochum ehrlich für den 21-Jährigen: "Das ist immer eine freudige Nachricht, wenn jemand zu seinen Gefühlen steht und zu seiner sexuellen Orientierung und das Gefühl hat, das teilen zu wollen und anderen damit ein Stück weit weiterhelfen zu wollen. Ein Outing ist immer ein Zeichen der Liebe und der Akzeptanz und deswegen unterstütze ich ihn darin", berichtete sie begeistert.



