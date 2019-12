Wieder eine neue Klage gegen Harvey Weinstein (67)! Schon in wenigen Wochen muss sich der amerikanische Filmproduzent in über 80 Missbrauchs- und Vergewaltigungsfällen vor einem New Yorker Gericht verantworten – ab dem 6. Januar 2020 soll dem Produzenten der Prozess gemacht werden. Nun, kurz vor Beginn, muss er sich noch mit einer weiteren Klage auseinandersetzen: Model Kaja Sokola wirft dem Filmmogul vor, sie als Teenager missbraucht zu haben!

Laut New York Times schildere die Schönheit in einer 23-seitigen Klage ihr Erlebnis mit dem Filmemacher. Kaja war damals 16 Jahre alt und erhoffte sich eine Model- und Schauspielkarriere in New York. Im September 2002 sei sie Weinstein vorgestellt worden. Der habe sie daraufhin zu einem Essen eingeladen – sie letztendlich aber zu sich nach Hause gebracht. Dort habe er Kaja genötigt, ihr Oberteil auszuziehen und ihre Hose zu öffnen, mit der Begründung, dass man sich als Schauspielerin auch nackt wohlfühlen müsse. Anschließend habe er sie zwischen den Beinen berührt und sie aufgefordert, seinen Penis mit der Hand zu stimulieren. Sie habe daraufhin mit den Tränen gekämpft und immer wieder deutlich gemacht, ihn nicht berühren zu wollen. Harvey Weinstein verriegelte daraufhin die Tür und schrie sie an, sich zu beruhigen.

Schon einmal habe Kaja anonym die Vorwürfe im Rahmen einer Sammelklage geäußert, damals wurde diese von Weinsteins Anwälten zurückgewiesen. Aufgrund der neuesten Vereinbarung, die die Hollywood-Bekanntheit mit einigen Klägerinnen getroffen hat, meldet sich Kaja nun noch mal zu Wort: Das Abkommen sieht eine Zahlung von insgesamt 25 Millionen Dollar vor – Weinstein muss sich dabei aber keine Schuld eingestehen und selbst nichts zahlen. Für das Model keinesfalls gerecht! "Deshalb reiche ich heute meine eigene Klage ein, in meinem eigenen Namen", steht in einer Erklärung, die ihr Anwalt veröffentlichte. Sie fordert eine nicht näher genannte Geldsumme als Schadensersatz.

Getty Images Harvey Weinstein im Dezember 2019

Getty Images Harvey Weinstein beim Obersten Gericht des Bundesstaates New York

Getty Images Harvey Weinstein vor einer Anhörung in New York

