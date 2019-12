Bei Verona Pooth (51) heißt es anstatt "Frohe Weihnacht" wohl eher "Sexy Weihnacht"! Die attraktive Brünette weiß sehr gut, wie sie ihren Körper in Szene setzen kann – egal ob als Moderatorin oder als Model. Für Events putzt sie sich gerne besonders heraus und präsentiert sich in schicken Roben auf dem roten Teppich. Aber auch im Urlaub zeigt die 51-Jährige gerne, was sie hat und teilt die Impressionen ihrer Top-Figur im Bikini auch gerne via Social Media. Kein Wunder, dass es auch zur Weihnachtszeit einen entsprechend ansehnlichen Auftritt geben muss: So zeigt sich Verona nun über ihren Instagram-Kanal in einem ziemlich scharfen Nikolaus-Kostüm!

Auf Instagram postete die Ex von Dieter Bohnen gleich mehrere Beiträge dazu, wie sie Weihnachten styletechnisch interpretiert: Neben einem Porträt mit roter Weihnachtsmann-Mütze zeigt sie in einem der Videos ihr komplettes Santa-Outfit. Das sexy Weihnachtskleid schmeichelt nicht nur ihrer Figur, sondern gibt auch tiefe Einblicke auf ihr Dekolleté. Hohe, rote Pumps mit Schleife runden ihren verführerischen Look perfekt ab.

Bei dem Outfit scheint es sich aber nicht um Veronas private Garderobe zu handeln. Denn weitere Clips zeigen sie zusammen mit Schlagersänger Heino (81). Beide scheinen sich in einer inszenierten Weihnachtsbäckerei zu befinden, denn sie kneten gemeinsam an einem Teig und lächeln für die Fotografen gekonnt in die Kamera. Was sagt ihr zu Veronas heißem Nikolaus-Look? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / verona.pooth Verona Pooth

Instagram / verona.pooth Verona Pooth und Heino

Instagram / verona.pooth Schlagersänger Heino und Model Verona Pooth

