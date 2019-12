Dieser Körper ist mächtig muskulös! Dass Mark Wahlberg (48) für sein Aussehen einem strengen und geregelten Trainingsplan folgt, ist kein Geheimnis mehr. Mitten in der Nacht steht er laut eigener Aussage auf, um mit seinen Sport-Sessions zu beginnen. Dreimal am Tag gehe er ins Gym und widme sich dem Training. Das Ergebnis dieser harten Arbeit kann sich sehen lassen: Im Netz präsentiert Mark jetzt seinen gestählten Body.

Auf seinem Instagram-Account teilte der Schauspieler am Donnerstag einen neuen Schnappschuss seines athletischen Oberkörpers und schrieb dazu: "Sechs Monate Training mit Performance Inspired Nutrition, Aquahydrate und F45! Sauberes Essen. Ich bin inspiriert, besser zu werden. Teamtraining / Lebensverändernd." Für seinen Sixpack und seine kräftigen Oberarme erntete er zahlreiche positive Kommentare. Rapper Fat Joe (49) meinte zum Beispiel: "Beste Form deines Lebens." Das Statement von Schauspielkollege Mario Lopez (46) war kurz: "Biest!"

Für Mark steht auch schon das nächste Projekt an: In "The Six Billion Dollar Man" übernimmt der 48-Jährige eine Hauptrolle. Außerdem soll er den Actionfilm produzieren. Fans müssen sich jedoch noch ein bisschen gedulden, erst Anfang Juni 2020 soll der Streifen in die Kinos kommen.

Getty Images Mark Wahlberg in Springfield

Getty Images / Niklas Halle'n Mark Wahlberg, London 2017

Getty Images Mark Wahlberg bei einer Filmpremiere in Kalifornien

