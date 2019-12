Jetzt reden die Frauen! Im großen Finale von Hochzeit auf den ersten Blick trafen alle Paare der sechsten Staffel zum ersten Mal aufeinander. Die Männer nutzten bereits die Gunst der Stunde und sprachen im TV – ganz unter sich – über die Hochzeitsnacht. In der heutigen Spezialsendung hatten endlich auch die Frauen die Gelegenheit, schlüpfrige Details zur ersten Bettruhe mit ihren Herzbuben auszutauschen. Abschminken und Intimrasur – die Ladys ließen beim Talk nichts aus!

Kandidatin Cindy (31) erinnerte sich an den Moment, als sie ihrem Neu-Göttergatten Alex zum ersten Mal ungeschminkt gegenübertrat. "Er war erst im Bad duschen, ich hatte ja noch das Hochzeitskleid an und habe länger gebraucht und dachte, er schläft schon, wenn ich zurückkomme. War aber nicht so." Zuerst hätte sie ihr Gesicht mit den Händen verdeckt. "Dann hat er aber gesagt: Ja, ist gut, sogar noch besser", erzählte sie weiter. Samantha warf ein: "Das Abschminken war bei mir eigentlich gar nicht so das Problem, sondern der Gedanke: 'Oh Gott, der muss mir jetzt irgendwie aus meinem Brautkleid raushelfen.'" Melissa meinte: "Philipp hat mir sogar noch geholfen, mir die Haarnadeln aus den Haaren rauszuholen."

Aber wie haben sich die Damen eigentlich auf die erste gemeinsame Nacht vorbereitet? "Man hat sich wirklich darauf vorbereitet, man hat sich natürlich schöne Unterwäsche gekauft, klar", lächelte Sam. "Aber es war schon irgendwie, dass man sagt: Erste Nacht geht natürlich gar nicht! Meine Freundin meinte auch zu mir: Rasier dich am besten gar nicht, aber das ging auch nicht", plauderte sie ganz ungeniert aus. Sex sei bei Serkan und ihr aber erst mal überhaupt kein Thema gewesen.

Sat.1 Cindy, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2019

Sat.1 Samantha, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2019

Sat.1 / Christoph Assmann Samantha und Serkan, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar

