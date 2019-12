Heiß, heißer, die Biebers! Justin (25) und seine Ehefrau Hailey Bieber (23) demonstrieren im Netz immer wieder, wie verliebt sie ineinander sind. Auf Fotos gewähren sie intime Einblicke und zeigen sich ihren Followern zum Beispiel innig küssend bei ihrer Hochzeit. Auch veröffentlichen sie regelmäßig süße Liebesbotschaften in den Bildbeschreibungen. Kurz vor dem Fest der Liebe postete das hübsche Pärchen nun einen heißen weihnachtlichen Schnappschuss!

Justin erinnerte seine Fans am Freitag daran, dass er scheinbar keine Geschenke unter seinem Christbaum braucht. "Dieses Jahr ist das hier mein Geschenk", schrieb er zu dem schwarz-weißen Foto auf seinem Instagram-Account. Auf dem Bild ist der "I don't care"-Interpret nur von hinten dabei zu sehen, wie er oberkörperfrei zwischen den Beinen seiner Liebsten steht und sich gefühlvoll an sie schmiegt. Die 23-jährige Blondine blickt verführerisch über seine linke Schulter in die Kamera.

Die Fans des Ehepaars sind ganz vernarrt in die verliebten Posts der beiden: "Ihr seid einfach so toll zusammen. Ich schmelze dahin", kommentierte eine Userin ganz begeistert. Andere weibliche Follower gestanden wiederum, dass sie gerne mit dem Topmodel tauschen würden: "Ich könnte sonst auch dein Weihnachtsgeschenk sein, kein Problem", witzelte eine Nutzerin unter Justins Bild.

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber, November 2019

ActionPress Hailey Bieber, Dezember 2019

ActionPress Justin Bieber, Dezember 2019

