Clea-Lacy Juhn (28) ist wieder vergeben! Die Bachelor-Siegerin von 2017 ging nach ihrer Trennung von Rosenkavalier Sebastian Pannek (33) fast anderthalb Jahre als Single durchs Leben. Seit Kurzem ist sie aber mit Sky-Modator Riccardo Basile zusammen, was sie nun mit einem emotionalen Posting auf Instagram bestätigt. "Du hast mir in kürzester Zeit gezeigt, dass du immer für mich da bist. Du hast keine Sekunde gezweifelt, als es mir schlecht ging, an meiner Seite zu sein", schreibt sie zu einem Kuss-Foto mit ihrem neuen Partner.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de