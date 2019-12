Anfang des Jahres erhielt Laura Bräutigam (20) die schreckliche Diagnose Lymphdrüsenkrebs! Nach einer dreimonatigen Chemotherapie hat die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin den Kampf gegen den bösartigen Tumor gewonnen. Im Promiflash-Interview spricht sie nun über die schwere Zeit und verrät, wie sie sich inzwischen fühlt: "Also, mir geht es jetzt gut, ich bin fertig mit allen Behandlungen. Ich versuch jetzt wieder langsam Sport zu machen und mich wieder an das ganz normale Leben zu gewöhnen!" Mittlerweile modelt die Powerfrau auch wieder.



