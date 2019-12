Nicht nur für Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (30) ist Weihnachten das Fest der Liebe. 2018 verlobten sich die Modelmama und der Tokio-Hotel-Gitarrist an Heiligabend und gaben sich vergangenen August das Jawort. Robin Thicke (42) tat es den beiden gleich und hielt im selben Jahr an den Feiertagen um die Hand von April Love Geary (25) an, doch vor den Altar schafften es die beiden noch nicht. 2011 machte Matthew McConaughey (50) seiner Camila Alves (37) einen Antrag und Ryan Phillippe (45) stellte Freundin Paulina Slagter 2015 die Frage aller Fragen. Ryans Verlobung platzte allerdings knapp ein Jahr später. 2017 verlobten sich Meghan Trainor (26) und Daryl Sabara (27) zwei Tage vor Weihnachten und heirateten auf den Tag genau ein Jahr später.



