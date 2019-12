Alexander Klaws (36) ist weg vom Markt! Der erste DSDS-Sieger hat seine Langzeitpartnerin Nadja Scheiwiller (34) geheiratet, wie er an Heiligabend auf Instagram völlig überraschend bekannt gab. Bereits am 12. Dezember ist das Paar in Basel getraut worden, heißt es im Beitrag des Musikers. Nadja trat mit einem kugelrunden Babybauch vor den Altar, wie das offizielle Hochzeitsfoto der beiden zeigt. Erst vor zwei Monaten hatte das Paar öffentlich gemacht, das zweite Kind zu erwarten.



