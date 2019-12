Bibi Claßen (26) ist am Ende ihres siebten Schwangerschaftsmonats angelangt und gibt ihren Fans nun ein Update, das alles andere als positiv klingt. "Unter anderem wurde diagnostiziert, dass ich einen Leistenbruch habe, was wirklich sehr, sehr blöd ist. Also, es ist sehr schmerzhaft und man weiß nicht genau, woher das kommt", erzählt sie in ihrem neuen YouTube-Clip. Warum das so problematisch ist, ist im Video zu sehen.

Instagram / bibisbeautypalace Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de