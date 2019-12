In den vergangenen Tagen postete Gerda Lewis (27) immer wieder Liebes-Quotes im Netz. Aber auf wen beziehen sich die Zeilen wohl? Promiflash hat vier Indizien, warum es sich um Hottie Melvin Pelzer handeln könnte. So repostete er schon des Öfteren die Beiträge der ehemaligen Bachelorette und scheint aktuell ziemlich viel Zeit mit ihr zu verbringen. Immerhin sieht man seine Labradorhündin immer wieder auch in Gerdas Storys.



