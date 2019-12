Aaron Troschke (30) erwies sich bei Dagi Bee (25) und Eugen Kazakov (25) als ziemlich neugierig! Die YouTuberin taucht häufig in den Clips des Webvideoproduzenten auf. Ende November stattete der Berliner seinen Freunden in Düsseldorf einen kleinen Besuch mit seinem Kamera-Team ab – und schaute dabei in die privatesten Ecken des Ehepaares. Bei der 1Live Krone verriet Dagi im Interview mit Promiflash: “Es war schon geplant, dass er kommt. Aber es war nicht geplant, dass er in jede Schublade guckt. Das war halt eher so: Okay, gut. Viel Spaß, Aaron!”



